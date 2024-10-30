Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli F.P'nin evinde yapılan aramada, 66 sentetik hap, 10 mililitre sıvı uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.