Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
127,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?