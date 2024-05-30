Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 17,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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