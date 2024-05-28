Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Mayıs'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 23,12 gram sentetik uyuşturucu ve 7 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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