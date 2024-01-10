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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde 60,5 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan A.B. ile E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
10.01.2024 - 17:55,
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde 60,5 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan A.B. ile E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurduğu kule vinç demirleriyle yüklü tırın dorsesinde 110 paket halinde 60,5 kilogram skunk ele geçirmiş, A.B. ile E.U, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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