Kırıkkale'de Yabancı Çoban İstihdam Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Yabancı Çoban İstihdam Toplantısı

Kırıkkale\'de Yabancı Çoban İstihdam Toplantısı
18.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yabancı çoban istihdamı için toplantı düzenlendi, üreticilerin sorunları ele alındı.

Kırıkkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yabancı uyruklu çoban istihdam etmek isteyen yetiştiricilerin taleplerine yönelik toplantı düzenlendi.

İl müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale'nin pilot il olduğu bu çalışmayla, üreticilerin uzun süredir devam eden çoban temini sorununda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Kaplan, üreticilerin yanında olduklarını ve hayvancılığın güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yetiştiricilerin istihdam edecekleri çobanlar için yerine getirmesi gereken iş ve işlemler ile dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Kırıkkale'nin pilot bölge olarak öncülük ettiği bu çalışmayla küçükbaş hayvan üreticilerinin çoban sorununun çözümünde sona yaklaşıldığı ve uygulamanın ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Politikaları ve Araştırmaları Daire Başkanı Mahmut Karaahmetoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mehmet Arslan, İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Turgut, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Metin ile Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Kaplan, Milletvekili, Kırıkkale, Çiftçilik, Türkiye, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Yabancı Çoban İstihdam Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:47:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yabancı Çoban İstihdam Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.