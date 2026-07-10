Kırıkkale'de otluk alanda başlayarak bağlara sıçrayan yangında 2 ev hasar gördü.
Ahıllı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle bölgedeki bağlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında 2 bağ evi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Yangın: 2 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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