Kırıkkale'de Yangın Güvenliği Denetimleri Sıkılaştırılıyor

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Kırıkkale'de komisyon kuruldu, denetimler sıklaştırılıyor: KYK yurtları, oteller ve apart evler mercek altında

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kent genelinde öğrenci yurtları, oteller ve apartlar gibi konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerinin sıklaştırılacağını belirterek, denetim için komisyon kurulduğunu açıkladı.

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı. Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Makas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine değinerek, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. İnancımız gereği boğulma ve yangın gibi vefatlar şehadettendir. O kardeşlerimizin, yavrularımızın şehadetini Allah mübarek kılsın" dedi.

Vali Makas, il genelinde özellikle öğrenci yurtları, oteller ve apart evler üzerinde denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade etti. Bu kapsamda bir komisyon oluşturduklarını belirten Vali Makas, "Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve Özel İdaremiz başta olmak üzere tüm yetkili kurumlarla birlikte denetimleri gerçekleştireceğiz. Yahşihan ilçesi ağırlıklı olmak üzere denetimleri artıracağız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarından başlayacak denetimlerin büyük titizlikle yürütüleceğini anlatan Vali Makas, "Yurtlarda evlatlarımız var. Annelerinin ve babalarının bizlere emanet ettiği evlatlarımız var. Bu tedbirlerde hatır hukukunu işletmeyeceğiz, kurallar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Belki çok daha tedbirli olunsaydı, Bolu'da yaşanan facia daha az can kaybıyla atlatılabilirdi. Ulusal yası gerektiren, hiçbirimizin ummadığı ve istemediği bir facia yaşandı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Alınacak tedbirler konusunda tüm yetkililere özel sorumluluk düştüğünü belirten Vali Makas, "Sizler çalıştığınız müddetçe milletimizden hem dua alabiliyoruz hem de daha yaşanabilir bir Kırıkkale'yi; 8 ilçesi ve 185 köyüyle birlikte oluşturmuş oluyoruz" diyerek, 2024 yılı için yapılan çalışmalardan dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantı, yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.