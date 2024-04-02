Kırıkkale\'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda 7 zanlı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.