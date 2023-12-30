Kırıkkale\'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oldu.

Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

Yoğun sisin kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.