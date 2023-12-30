 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de gece başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, takip mesafesini koruyarak yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun sisin yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kırıkkale\'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
30.12.2023 - 12:44,
Abone Ol

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oldu.

Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

Yoğun sisin kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Ankara, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:59:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement