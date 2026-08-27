Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kırıkkale\'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Kırıkkale'deki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, trafik bir süre kapalı kaldı.

KIRIKKALE'de kavşaktan TIR, yolcu otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan Ankara- Kırıkkale kara yolunda ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale istikametine dönmek için kavşağa giren S.A. (57) idaresindeki 38 ADV 814 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. (49) idaresindeki 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü de İ.A. (44) idaresindeki 55 ZD 188 plakalı kamyonete çarptı.

Zincirleme kazada, otobüste yolcu olarak bulunan A.Ö. (33) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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