Kırıkkale Hayvan Pazarı, şap hastalığı sonrası sıkı denetimlerle yeniden açıldı

Kırıkkale'de şap hastalığı nedeniyle 25 Eylül'de geçici olarak kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırıkkale Hayvan Pazarı'nın, güvenli alım satım için sıkı denetimlerle yeniden açıldığı belirtildi.

Hayvan pazarının açılmasıyla birlikte hayvan ve halk sağlığının korunması amacıyla veteriner hekimler tarafından denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, denetimlerde hayvanların sağlık durumlarına, sevk ve sağlık belgelerine, hayvan hareketlerinin uygunluğuna bakıldığı??????? kaydedildi.