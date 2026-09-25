Kırıkkale Hayvan Pazarı, şap hastalığı vakası nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte şap hastalığı vakası tespit edildiği, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca Kırıkkale Hayvan Pazarı'nın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hayvan hareketlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirlerinin uygulandığı, hastalıkla mücadele kapsamında belirlenen karantina ve biyogüvenlik tedbirlere titizlikle uyulmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada yetiştiricilerin, hayvan hareketleri ve hayvan alım-satımında resmi makamlarca alınan kararlara ve veteriner hekimlerin uyarılarına riayet etmelerinin önemli olduğu belirtildi.