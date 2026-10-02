Kırıkkale Keskin\'de 150 dönümlük merada 25 bin tuz çalısı fidanı toprakla buluştu

Kırıkkale Keskin'de 150 dönümlük merada 25 bin tuz çalısı fidanı toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Aşağışeyh köyünde 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanı dikimine başlandı. Mera Islah Projesi kapsamındaki çalışmalarla tuzluluk sorununun azaltılması, erozyonun önlenmesi ve hayvancılığa katkı amaçlanıyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanı dikimine başlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağışeyh köyünde "Mera Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, tuzluluk sorununun azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanının dikimine başlandı.
Çalışmalarla meraların korunması ve geliştirilmesi ile bölge hayvancılığının geleceğine katkı sunulması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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