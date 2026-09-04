Kırıkkale Keskin'de bağ evinde çıkan yangın samanlığa sıçradı, iki yapı küle döndü
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyünde Ö.G. (41) ve Ş.G'ye (42) ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığa da sıçrarken, Keskin ve Yahşihan belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bağ evi ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Armutlu köyünde Ö.G. (41) ve Ş.G'ye (42) ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanında bulunan samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Keskin ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bağ evi ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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