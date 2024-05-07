Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde doktorun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı. İlhan'ın ailesi, ameliyatta ihmal olduğu ve asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Hastane tarafından başlatılan soruşturma ve araştırma devam ediyor.

07.05.2024 12:53  Güncelleme: 13:00
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Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, görevli olduğu KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 Nisan'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

İlhan'ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırmanın her yönüyle sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Vali Mehmet Makas, bir programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, "Üniversite YÖK'e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, 'asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu', varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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