Kırıkkale Valisi Makas'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, milletin azim ve kararlılığıyla taçlandırılan bir destanın yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

29 Ekim'in sadece bir tarih değil, aynı zamanda milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlığına kavuşmasının ve medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmesinin sembolü olduğunu vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, sadece topraklarımızın değil, aynı zamanda milli irade ve bağımsızlığımızın kurtuluş mücadelesiydi. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içinde iman ve kararlılıkla hareket ettiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneğidir. Cumhuriyet'imiz, milletimizin ortak değerleri ve milli birliğimiz üzerine inşa edilmiş köklü bir medeniyete sahiptir. Bu topraklar, binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği olmuş, büyük devletlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün Cumhuriyet'imizin kazanımlarını korumak ve daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."