Kırıkkale Valisi Makas\'tan yeni yıl mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, 2024 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Yeni yılda başta Gazze'deki zulmün ve soykırımın bitmesini ve 2024'ün tüm insanlığa barış getirmesini temenni eden Makas, "İnanıyoruz ki aziz milletimiz Gazze'de yaşanan insanlık dramında olduğu üzere her zaman mazlumların yanında yer almaya devam edecektir. 2023, Kırıkkale'miz için önemli gelişmelere sahne oldu. Şehrimize yeni yatırımlar yapıldı, yeni projeler hayata geçirildi. İlimizin ulaşım, sanayi, eğitim ve sağlık gibi temel alanlarında önemli yatırımlar yapıldı. Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde önemli aşamalar kaydedildi. Bu süreçte, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik." ifadelerini kullandı.

Makas, 2024 yılında da Kırıkkale'yi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şehrin altyapısını güçlendirecek eğitim, sağlık ve kültür alanındaki yatırımları artıracaklarını dile getirdi.

Kırıkkale'yi, yatırımların ve istihdamın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Makas, "Bu vesileyle vatan toprağı için şehadet şerbetini içmiş vatanperver evlatlarımızın bizlere emanet ettiği şehitler diyarı Kırıkkale'mizin ve tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, sağlık ve afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.