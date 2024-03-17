Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Çanakkale Şehitleri Anma Günü Mesajı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Çanakkale Şehitleri Anma Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas\'tan Çanakkale Şehitleri Anma Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Makas, vatanı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve kahramanlığının en somut örneği olduğunu vurgulayan Makas, şehitlerimizi rahmetle anarken gazilere de minnet ve şükranlarını iletti.

17.03.2024 13:26
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, vatanı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve kahramanlığının en somut örneği olduğunu vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, vatan sevgisi ile milletin birlik ve beraberliği sayesinde imkansız denilen zafer kazanılmıştır. Bu zafer, bize vatanın ne kadar kutsal olduğunu ve onu korumak için her türlü fedakarlığı yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aziz şehitlerimiz, bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmemiz için canlarını verdiler. Onların fedakarlıklarını asla unutmayacağız ve daima minnetle anacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Çanakkale Şehitleri Anma Günü Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Çanakkale Şehitleri Anma Günü Mesajı - Son Dakika
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