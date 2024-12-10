Kırıkkale Valisi'nden İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi'nden İnsan Hakları Günü Mesajı

Vali Makas, insan haklarının evrenselliğine ve mazlumlara destek vurgusu yaptı.

10.12.2024 14:18
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, İnsan Hakları Günü'nün, insanların dili, dini, rengi, ırkı, cinsiyeti ya da siyasi görüşü fark etmeksizin sadece insan olmalarından dolayı eşit haklara sahip olmaları gerektiği gerçeğine atıfta bulunan, insanlık tarihi açısından önemli bir dönemeç niteliği taşıyan gün olduğunu vurguladı.

İnsanlığın binlerce yılda ulaşabildiği demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının temel evrensel değerler olarak öne çıktığını aktaran Makas, şunları kaydetti:

"Ancak dünyada hala Gazze'de olduğu gibi insan haklarının çiğnendiği, mazlumların inlediği yerler var. Bu durum vicdanlarımızı sızlatıyor. Bizler, insan hakları konusunda hassas bir millet olarak mazlumların yanında yer almayı bir borç biliriz. Devletimiz, kanunlar önünde bireylerin eşitliği ilkesine dayanan insan haklarına saygılı bir ülkedir. İnsan hakları insana yakışır, onurlu bir yaşam için gerekli olan değerlerdir ki bunların en önemlisi insanın yaşama hakkıdır. Yaşama hakkına saygı duyulması ve kişi güvenliğinin sağlanması, uygar ve medeni bir toplum olmanın gereğidir."

Kaynak: AA

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