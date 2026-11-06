Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, evsel ve tıbbi atık tesislerini gezdi

Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, evsel ve tıbbi atık tesislerini gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, evsel ve tıbbi atıkların yönetildiği çevre koruma tesislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sarıibrahim, atıkların etkin yönetimi ve çevrenin korunması için çalışan ekiplere başarılar diledi.
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği bünyesindeki tesisleri inceledi.
Kentte evsel ve tıbbi atıkların yönetimi ile çevre koruma faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisleri ziyaret eden Sarıibrahim, çalışmalar ve tesislerin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Sarıibrahim, çevrenin korunması ve atıkların etkin yönetimine yönelik yürütülen çalışmalarda ekiplere başarılar diledi.
Kaynak: AA
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