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Kırıkkale Valisi ve Belediye Başkanı Yılbaşında Doğan Bebekleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi ve Belediye Başkanı Yılbaşında Doğan Bebekleri Ziyaret Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yılın son gününde doğan bebekleri ziyaret ederek yeni yıla görev başında giren personeli kutladı. Vali Makas, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü ve trafik denetleme noktalarında görev yapan personelleri de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

01.01.2024 - 00:22,
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KIRIKKALE Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraber yılın son gününde doğan bebekleri ziyaret edip yılbaşına görev başında giren personeli ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet, 2023 yılının son bebeklerini Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etti. Saadet ile Fatih Karadoğan ve Zeynep Nur ile Kamil Gencer çiftlerinin sevincine ortak olan Makas ve Saygılı, yeni doğan bebeklere birer çeyrek altın takıp çiftlere bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Makas ve Saygılı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, yol kontrol ve trafik denetleme noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Makas, Bugün yılbaşı olması hasebiyle yaklaşık bin personelimizle, emniyetimizle, jandarmamızla sahadayız. 43 ilin kavşak noktasındayız. 43 ilin yaklaşık 50 bin aracı ilimizden geçiyor. Ekiplerimizde beraber kara yollarımıza da hizmet veriyoruz. İnşallah insanlarımızı sevdiklerine sağ salim kavuşturmak adına ekiplerimiz görevde. Yeni yılın milletimize, ülkemize, Kırıkkale'mize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum dedi. (DHA)

Kırıkkale Valisi ve Belediye Başkanı Yılbaşında Doğan Bebekleri Ziyaret Etti
Kaynak: DHA
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