Kırıkkale Yahşihan'da kavgada 10 sanık 24 yıl 2 güne kadar hapis cezası aldı - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da kavgada 10 sanık 24 yıl 2 güne kadar hapis cezası aldı

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Kırıkkale Yahşihan\'da kavgada 10 sanık 24 yıl 2 güne kadar hapis cezası aldı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin davada mahkeme, 11 sanıktan 10'una hapis cezası verdi. Sanıklara 24 yıl 2 gün ile 1 yıl 3 ay arasında değişen cezalar verilirken A.B.D. beraat etti.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin davada, yargılanan 11 sanıktan 10'u, 24 yıl 2 ay ile 1 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Mayıs 2025 tarihinde Yenişehir Mahallesi 265'inci Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe hayatını kaybetti, U.O., Ö.F.S. ve S.S. yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan T.O.D., A.D., İ.D., S.S. ve Ö.F.S. tutuklandı. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar T.O.D., A.D., İ.D., S.S. ve Ö.F.S. ile tutuksuz sanıklar Y.Y., A.B.D. ve H.G. ile hayatını kaybeden Arap Sefa Türe'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık İ.P., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, U.O. ve Ö.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

SANIKLARA FARKLI ORANLARDA CEZA VERİLDİ

Duruşma savcısını ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, T.O.D.'ye 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Basit yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 24 yıl 2 gün hapis cezası ve 8 bin 300 lira para cezası, A.D.'ye iki ayrı 'Nitelikli yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 9 yıl 2 gün hapis cezası ve 8 bin 300 lira para cezası, İ.D.'ye 'Kasten öldürme' ve 'Nitelikli yaralama' suçlarından 17 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası, U.O.'ya iki ayrı 'Nitelikli yaralama' suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası, Ö.F.S.'ye 'Yağma' ve 'Nitelikli yaralama' suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası, S.S.'ye 'Yağma', 'Basit yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 8 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası, Ö.Ç.'ye 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, Y.Y.'ye 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası, H.G.'ye 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, İ.P.'ye 'Suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan A.B.D., 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan beraat etti.

Kaynak: DHA
Kırıkkale3. SayfaYahşihanMahkemeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Yahşihan'da kavgada 10 sanık 24 yıl 2 güne kadar hapis cezası aldı - Son Dakika
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