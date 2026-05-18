Kırım Tatar Sürgünü'nde Zulüm Vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırım Tatar sürgününün sadece bir göç değil, bir milletin hafızasını, kimliğini ve inancını silmeye yönelik büyük bir zulüm olduğunu belirtti.

Destici, Kırım Tatar sürgününün 82. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar Türkleri'nin eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla bir gecede yurtlarından koparılarak sürgüne gönderildiklerini ifade etti.

Yol boyunca açlık, hastalık ve yoklukla mücadele eden binlerce Kırım Tatar Türkü'nün hayatını kaybettiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu sürgün sadece bir göç değil, bir milletin hafızasını, kimliğini ve inancını silmeye yönelik büyük bir zulümdü. Tüm acılara rağmen kimliğine, diline ve davasına sahip çıkan Kırım Tatar Türkleri onurlu direnişini bugün de sürdürmektedir. Sürgünde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen mücadeleden vazgeçmeyen başta yiğit lider Mustafa Cemiloğlu olmak üzere tüm Kırım kahramanlarını da saygıyla selamlıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."