Kırım Tatar Sürgünü\'nün 80. yıl dönümü Ankara\'da anıldı

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Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da program düzenlendi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi'ndeki programa Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, Dernek Başkanı Mükremin Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Stefançuk, "sürgün ve soykırım" kurbanlarını anmaktan şeref duyduğunu" dile getirerek, "Bu insanlığa karşı işlenen suç 80 yıl önce Stalin rejimi tarafından işlenmişti ancak bugün de devam ettiğini görüyoruz. Ukrayna'ya karşı yürütülen tam kapsamlı işgal ve savaşla Ukrayna'da barış içinde yaşayan bütün halkları yok etme niyetleri var." dedi.

Bunun "sessiz sürgün" olarak adlandırıldığını ve Ukrayna'da da 18 Mayıs'ın "Sürgün Yas Anma Günü" olarak anılacağını söyleyen Stefançuk, Kırım Tatarlarının ana vatanlarına dönmesi için Ukrayna'nın geçmişte olduğu gibi elinden gelen çabayı göstermeye devam edeceğini aktardı.

Ukrayna ve Kırım Tatar halklarının kaderlerinin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu dile getiren Stefançuk, "Her zaman aynı düşmandan aynı baskılara maruz kaldık. Bu bizim ortak kader ve geçmişimiz, ortak bir geleceğimiz olacağını da vadediyor. Ukrayna Parlamentosu olarak bu konuda çeşitli faaliyetler yürütüyoruz." diye konuştu.

Stefançuk, Ukrayna'da "Yerli Halklar Yasası"nın kabul edildiğini, bu yasaya göre Kırım Tatarlarının yerli halk statüsüne kavuştuğunu hatırlatarak, yaklaşık bir hafta önce Ukrayna Parlamentosunun Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümünün anılması için dünya parlamentolarına çağrıda bulunduğunu aktardı.

Parlamento Başkanı Stefançuk, bu fikrin sahibi olmaktan büyük onur duyduğunu kaydetti.

Uluslararası Kırım Platformu

Ülkesinin uluslararası arenada farklı faaliyetler yürüttüğünü belirten Stefançuk, bunların başında "Uluslararası Kırım Platformu" geldiğini belirtti.

İkinci Uluslararası Kırım Platformu Parlamenterler Zirvesi'ne 70 parlamentodan farklı seviyelerde katılım gerçekleştiğini söyleyen Stefançuk, bunun 70 parlamentonun da Kırım davasına ilgi gösterdiği anlamına geldiğini vurguladı.

Stefançuk, "Kırım'a beraber zaferle döneceğiz ama bu zaferin de bir bedeli olacak." ifadesini kullandı.

"20'ye yakın ülkede Kırım Tatar diasporası var"

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şahin de Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yıl dönümünde Ukrayna Parlamento Başkanı Stefançuk'un programa katılımının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

"18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar halkı bir soykırıma uğradı. O sürgün hala devam ediyor ve şu anda 20'ye yakın ülkede Kırım Tatar diasporası var." diyen Şahin, vatanlarına dönen Kırım Tatarlarının, geleceklerini Ukrayna ile inşa etmek için 1990'dan beri büyük bir mücadele içerisinde çalıştığını kaydetti.

Şahin, Kırım Tatarlarının Kırım'da kök salmaya, milli ve medeni müessese kurma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kırım Tatarlarının anayasal statüsü, Kırım'ın statüsü konusunda henüz hakları gerçekleşmeden 2014 yılında Kırım maalesef Rusya tarafından tekrar işgal edildi." dedi.

Yasa dışı ilhakın ve savaşın devam ettiğini hatırlatan Şahin, "Hiçbir Kırım Tatarı bu işgali kabul etmedi ve özellikle Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları bu savaş ve işgal karşısında Ukrayna devletinin yanında yer aldı. Kırım Tatar halkının statüsü, Kırım'ın statüsü konusunda bugünlerde yapılacak olan birtakım çalışmaların bizim mücadelemize büyük bir destek vereceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim bu haklarımız 1944'te elimizden alındı." diye konuştu.