Kırkağaç'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Şehit Emrah Şahin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

Merkezin salonunda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Boncuk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Önder Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oktay, kadınların eğitim ve üretimde yer almasının önemini vurgulayarak "Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yeni dönemde bu kurslara yenilerini ekleyebiliriz. Yeter ki siz isteyin." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladıkları çeşitli ürünleri inceledi.