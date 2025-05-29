Kırkağaç'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Kırkağaç'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

29.05.2025 10:37
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Şehit Emrah Şahin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Şehit Emrah Şahin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

Merkezin salonunda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Boncuk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Önder Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oktay, kadınların eğitim ve üretimde yer almasının önemini vurgulayarak "Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yeni dönemde bu kurslara yenilerini ekleyebiliriz. Yeter ki siz isteyin." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladıkları çeşitli ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta halk eğitim merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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