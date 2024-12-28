Kırkayağın İçinden At Kılı Solucanı Çıktı

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Kırkayağın içinden çıkan at kılı solucanını görünce neye uğradığını şaşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi yanlışlıkla ezdiği kırkayağın içinden çıkan at kılı solucanının görünce neye uğradığın şaşırdı.

Olay Alacakaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gören bir kişi yanlışlıkla yerde bulunan kırkayağı ezdi. Daha sonra kırkayağın içinden solucana benzer bir canlının çıktığını gören vatandaş, hayrete düştü. At kılı solucanı ilerleyerek kendini ezilen böcekten ayırmaya çalışırken o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Vatandaş internetten yaptığı araştırmada canlı türünün at kılı solucanı olduğunu öğrendiğini belirterek bu durumla ilk defa karşılaştığını söyledi.