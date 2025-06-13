Kırkgöz'deki Nilüferler Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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Kırkgöz'deki Nilüferler Göz Kamaştırıyor

Kırkgöz\'deki Nilüferler Göz Kamaştırıyor
13.06.2025 11:42
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Antalya'nın Kırkgöz doğal su kaynağı, nilüferlerle kaplandı ve büyüleyici manzaralar sundu.

Antalya'nın doğal su kaynağı Kırkgöz'ün yüzeyini neredeyse tamamen kaplayan nilüferler, güzel görüntü oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesinde bulunan Kırkgöz'ün yüzeyi, yazın gelmesiyle su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.

Mayısın sonlarına doğru açmaya başlayan nilüferler, ağustosun ortasında en olgun haline ulaşıyor. "Lotus" olarak da bilinen nilüferler, Kırkgöz'e gelenlere güzel manzaralar sunuyor.

Doğal su kaynağı, kuşların üreme alanı, endemik bitki ile su canlılarının bulunması dolayısıyla doğal sit alanı ilan edilen ve ziyarete kapalı olan Kırkgöz'e gelenler, doğal güzellikleri, kendilerine ayrılan bölümde çitlerin ardından izleme şansı buluyor.

Öte yandan, Düden Şelalesi'ni besleyen ana kaynaklardan Kırkgöz'deki nilüferler ve çiçekler arasında yavrularıyla gezen su kuşları, dronla görüntülendi.

"Su altı çeşitliliği anlamında çok zengin"

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, AA muhabirine, Kırkgöz'ün doğal güzelliğiyle eşsiz bir bölge olduğunu söyledi.

Kırkgöz'ün Antalya'yı besleyen su kaynağı olduğunu dile getiren Dal, "Nilüferleriyle, endemik bitkisi ve balıklarıyla, kuşlarıyla büyük bir doğal zenginliğimiz. Önümüzdeki dönemde doğallığını bozmadan, su kaynaklarına zarar vermeden, sürdürülebilir şekilde halkımızla buluşmasına yönelik çalışmalarımız olacak." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Kırkgöz'ün "Antalya'yı Antalya yapan su kaynağı" olduğunu belirtti.

Kırkgöz'ün, kente hayat veren, onu yeşil tutan, besleyen bir kaynak olduğunu anlatan Gökoğlu, şunları kaydetti:

" Toroslar'dan gelen yer altı sularının yüzeye çıktığı yerdir. Büyük bir göl hacmi var. Kendine has biyolojik çeşitliği var. Su altı çeşitliliği anlamında çok zengin. Sadece dünyada Kırkgöz'de bulunan canlıları barındırıyor. 'Pseudophoxinus antalyae' adlı 'çiçek balığı' olarak da bilinen balık türü burada yaşıyor. Tatlı su karidesleri bulunuyor. Bu kaynaktan çıkan sular, falezlerin altından denizle buluşuyor ve körfezi de temiz tutuyor. Hem Antalya hem de denizin temizliği için çok önemli bir kaynak."

Kırkgöz'ün suyunun tarımsal sulamada da kullanıldığına işaret eden Gökoğlu, "Yaz aylarında nilüferlerle, kuşlarla eşsiz güzellik sunuyor. Antalya'nın doğal zenginliklerinden, güzelliklerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Döşemealtı, Hayvanlar, antalya, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırkgöz'deki Nilüferler Göz Kamaştırıyor - Son Dakika

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