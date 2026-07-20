Asat'tan Kırkgöz'de İzinsiz Tarımsal Faaliyetlere ve Kaçak Yapılara Müdahale

(ANTALYA) - ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın önemli içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı'nda tespit edilen izinsiz tarımsal faaliyetlere ve kaçak yapılara, Döşemealtı Belediyesi iş birliğiyle müdahale etti. Bölgede, kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması da gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, hem içme ve kullanma suyu temin sahalarında hem de ekolojik açıdan büyük önem taşıyan sulak alanlarda düzenli izleme, bakım, temizlik ve çevresel koruma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli su kaynakları bırakmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı'nda tespit edilen izinsiz uygulamalara yönelik gerekli idari ve hukuki süreçler de yürütülüyor.

KORUMA KURULU KARARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, Antalya ili Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı içerisinde, kaynağın yüzeylenerek oluşturduğu göllenmenin sınırında yer alan 8559 ada 23 numaralı parselde yapılan örtü altı tarım faaliyetleri ile diğer izinsiz uygulamalar hakkında işlem başlatıldı.

KAÇAK YAPILAR KALDIRILDI

Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı içerisinde tespit edilen izinsiz uygulamalarla ilgili süreç, ASAT ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılarla başladı. Koruma hükümlerine aykırı uygulamaların kaldırılması yönündeki çağrılara rağmen gerekli adımların atılmaması üzerine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Bölge Komisyonu kararları doğrultusunda yasal süreç işletildi. Sürecin tamamlanmasının ardından, Döşemealtı Belediyesi ekiplerince izinsiz yapılar kaldırılarak mutlak koruma alanındaki aykırılıklar giderildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yasal sürecin yanı sıra ASAT'ın kontrolünde Büyükşehir Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından Kırkgöz Su Kaynakları çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bölgede biriken atıklar temizlenirken, su kaynağının doğal yapısının korunmasına yönelik çevre düzenleme ve bakım çalışmaları da yapıldı.