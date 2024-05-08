Kırkikindi yağmurları Kırşehir'de ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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Kırkikindi yağmurları Kırşehir'de ekili alanlara zarar verdi

Kırşehir'de yaşanan Kırkikindi yağmurları, ekili alanlara zarar verdi. Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, çiftçilere zararlarını bildirmeleri ve gerekli başvuruları yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde zarar meydana geldiği belirtilirken, genel olarak zarar oranının binde 1 olduğu ifade edildi.

08.05.2024 20:38  Güncelleme: 20:47
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Kırkikindi yağmurları Kırşehir'de ekili alanlara zarar verdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Kırkikindi yağmurları Kırşehir'de ekili alanlara zarar verirken Ziraat Odası Başkanı çiftçilere uyarılarda bulundu. Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, "Ekinler güzel oldu, çiftçi stresten kurtuldu ama bazı bölgelerde fazla yağışlardan ötürü zararlar var" dedi.

Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde zarar olduğunu aktaran Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak açıklamasında; "Çiftçi zararlardan ötürü başvuruda bulunmalı. Son zamanlardaki yağışlar çiftçiyi ve bitkiyi stresten kurtardı. Merkezde Karakurt ve Kortullu köyleri arasında zarar oldu. Akpınar ilçesinde nohut tarlalarında Mucur ilçesinde aşırı yağışlar ekili alanlara zarar verdi. Zararlar il geneline vurulduğunda binde 1 oranında gerçekleşti. Bu duruma bizler de sevindik" dedi.

Zarara uğrayan çiftçiye uyarıda bulunan Başkan Toprak; "Çiftçimiz zarara uğradıysa TARSİM'e, Tarım İl Müdürlüğüne, AFAD'a başvuruda bulunsun. Zararları tanzim edilir" diye konuştu.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırkikindi yağmurları Kırşehir'de ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika

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