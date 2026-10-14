Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kumaş, SODAM\'daki kursları inceledi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kumaş, SODAM'daki kursları incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, SODAM'ı ziyaret ederek faaliyetler ve kurslar hakkında bilgi aldı. Kumaş, merkezlerin kadınların ve ailelerin güçlenmesine katkı sunduğunu, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Sosyal Dayanışma Merkezini (SODAM) ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında SODAM bünyesinde yürütülen faaliyetler ve kurslar hakkında yetkililerden bilgi alan Kumaş, merkezdeki alanları gezdi.
Sosyal merkezlerin kadınların ve ailelerin güçlenmesindeki rolüne dikkati çeken Kumaş, merkezlerde vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunan, mesleki becerilerini artıran ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren pek çok kurs ile etkinlik düzenlendiğini belirtti.
Kumaş, kadınların ve vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılım göstermelerini desteklemek adına yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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