Kırklareli Altın Bebek Dostu İl Oldu - Son Dakika
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Kırklareli Altın Bebek Dostu İl Oldu

Kırklareli Altın Bebek Dostu İl Oldu
15.06.2026 11:44
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Kırklareli, Sağlık Bakanlığı'ndan Altın Bebek Dostu İl unvanı alarak anne-bebek sağlığını önemsiyor.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı tarafından Altın Bebek Dostu İl unvanı almaya hak kazandıklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda "Bebek Dostu" unvanı alan kurum ve kuruluşlara belge takdim töreni düzenlendi.

Cerit, programda yaptığı konuşmada, anne ve bebek sağlığını önemsediklerini söyledi.

Bebeklerin yaşama sağlıklı şekilde başlangıç yapması için gayret gösterdiklerini anlatan Cerit, bu kapsamda yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından Altın Bebek Dostu İl unvanına sahip olduklarını kaydetti.

Sağlık çalışanlarına özverili gayretlerinden dolayı teşekkür eden Cerit, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda anne bebek sağlığını merkeze alan bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalarla hizmet sunmaya, normal doğumu desteklemeye ve ailelerimize de en kaliteli sağlık hizmetini ulaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Kırklareli'nin Altın Bebek Dostu İl unvanını almaya hak kazanmış olması, anne ve bebek sağlığının korunması, geliştirilmesi konusunda yürütülen çalışmaların önemli bir sonucudur. Bu kapsamda kentimizde normal doğum sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Bu başarı yalnızca sağlık kurumlarımızın değil annelerimizin, ailelerimizin, toplumumuzun da ortak bir başarısıdır. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için gösterilen her çaba ülkemizin geleceğine yapılan en önemli, en kıymetli yatırımdır."

Anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek veren Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a teşekkür eden Cerit, sürece katkı sunan kurumlara ve özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, Kırklareli Adliyesine "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş", Özel Medikent Hastanesi ile Özel Derman Hastanesine ise "Bebek Dostu Hastane" unvanı verildi.

Ayrıca il genelinde faaliyet gösteren 8 aile hekimliği birimi "Bebek Dostu Aile Hekimliği" unvanı almaya hak kazanırken, yürüttükleri çalışmalar ve programa katkılarından dolayı Lüleburgaz Devlet Hastanesi ile Özel Balkan Hastanesine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Altın Bebek Dostu İl Oldu - Son Dakika

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