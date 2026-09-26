Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev\'i ağırladı

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Bulut, Başkonsolos Aliyev, Konsolos Alim Mammadov ve Konsolos Muavini Parviz Budagov ile bir süre görüştü.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemine değinen Bulut, "İki devlet, tek millet anlayışıyla bağlarımızı her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Zamin Aliyev ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Nazik ziyaretleri ve yakın alakaları için kendilerine teşekkür ediyor, ortak değerlerimiz doğrultusundaki iş birliğimizin artarak sürmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Başkonsolos Aliyev de Bulut'a teşekkür ederek, Kırklareli'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.