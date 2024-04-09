Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu\'nu ziyaret etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Rektör Çolak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeye çıkardığı bayram günlerinin, yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Üniversite mensupları ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çolak, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.