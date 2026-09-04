Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tuğgeneral Murat Temur\'u makamında ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Murat Temur'u ziyaret etti.

Ziyarette Bulut, Tuğgeneral Temur'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Temur ise Bulut'a ziyareti için teşekkür etti.

Ardından Bulut ve Temur hatıra fotoğrafı çektirdiler.