Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tuğgeneral Murat Temur'u makamında ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Murat Temur'u ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Temur, Bulut'a teşekkür ederken, ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Murat Temur'u ziyaret etti.
Ziyarette Bulut, Tuğgeneral Temur'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Temur ise Bulut'a ziyareti için teşekkür etti.
Ardından Bulut ve Temur hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kaynak: AA
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