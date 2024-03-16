Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, projelerini tanıttı - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, projelerini tanıttı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, projelerini tanıttı

Kırklareli Belediye Başkanı ve CHP'den Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, CHP'den ilçe, belde belediye başkan adayları ile il genel meclisi ve belediye meclisi adayları da tanıtıldı. Kesimoğlu, konuşmasında 10 yılda gerçekleştirdikleri büyük projeleri anlattı ve seçimlerin ardından yapacakları projeleri açıkladı.

16.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Kırklareli Belediye Başkanı ve CHP'den Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Kırklareli Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı..

Daha sonra CHP'den ilçe, belde belediye başkan adayları ile il genel meclisi ve belediye meclisi adayları tanıtıldı.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Kırklareli'nde 10 yıldır büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kesimoğlu, bu süreç içerisinde 10 büyük projeyi Kırklareli'ne kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2014 yılında büyük farkla Kırklareli Belediye Başkanlığı görevine getirildiğini anımsatan Kesimoğlu, "2019 yılında da bağımsız olarak girdiğim seçimde her türlü baskılara, engellemelere rağmen yine kazandık. Oylar tekrar tekrar sayıldı. İlçe seçim kuruluna itiraz edildi, haklı bulunduk. İl seçim kuruluna itiraz edildi, haklı bulunduk. Yüksek seçim kuruluna itiraz ettiler, oylar yeniden ve yeniden sayıldı. Ama yine sandıktan biz çıktık. 31 Martta da açık ara farkla kazanacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kesimoğlu, seçimlerin ardından yapacakları projeleri anlattı.

İlk olarak "Atagar" adını verdiklerini otogarı tamamlayacaklarını dile getiren Kesimoğlu, 4 yeni belediye tesisi, 2 yeni belediye gençlik merkezi ile sanat akademisi yapacaklarını, altyapıyı yenileyeceklerini, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Karagöz Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenerek yeşil alanların arttırılacağını kaydetti.

Kesimoğlu, emeklilere her yıl nakdi yardım yapacaklarını bildirdi.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu, CHP İl Başkanı Bora Terzi ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, projelerini tanıttı - Son Dakika

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