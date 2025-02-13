Kırklareli Belediyesi Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

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Kırklareli Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner'in isminin kullanılarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bu konuda dikkatli olması istendi.

Öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi

Kırklareli'nde"Sağlıklı Beslenme ve Güne Egzersizle Başlıyoruz" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri Doğan Işıkalp İlkokulunu ziyaret etti.

Sağlık çalışanları öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Daha sonra diyetisyen İrem Güldali ve fizyoterapist Nilgün Pehlivan'ın önderliğinde "Sağlıklı Beslenme ve Güne Egzersizle Başlıyoruz" etkinliği yapıldı.