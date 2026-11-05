Kırklareli'de 178 köyün 163'ünde kamera sistemi bulunuyor, 15 köyde çalışma sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'de 178 köyün 163'ünde kamera sistemi bulunuyor, 15 köyde çalışma sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'de 178 köyün 163\'ünde kamera sistemi bulunuyor, 15 köyde çalışma sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunduğunu, kalan 15 köyde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kuşoğlu, montajların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, il genelindeki 178 köyün 163'ünde güvenlik kamerası sistemi bulunduğunu, kalan 15 köyde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı toplantılarının dördüncü birleşiminde, 2027 yılı yatırım, performans ve bütçe tasarılarına ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi.

Köylerde altyapı ve yol hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar da yürüttüklerini belirten Kuşoğlu, güvenlik kamerası sistemlerinin yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini söyledi.

Kamera montaj çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Kuşoğlu, "Bu yıl içerisinde 3 ilçemizin 6 köyünde güvenlik sistemleri kurulmuş, 18 kamera faaliyete geçirilmiştir. 5 ilçemize bağlı 24 köyümüzün güvenlik kameraları onarılmıştır. Toplam 178 köyümüzün 163'ünde kamera sistemi mevcut olup, geri kalan 15 köyümüzün kamera sistemleriyle ilgili çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Kuşoğlu, İl Özel İdaresinin 2027 yılı gelir ve gider bütçe tasarısının ise 1 milyar 800 milyon lira olarak hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA
Güvenlik Kamerasıİl Özel İdaresiKırklareliTeknolojiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:31
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
15:27
Altın yatırımcısı umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısı umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:40:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de 178 köyün 163'ünde kamera sistemi bulunuyor, 15 köyde çalışma sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android