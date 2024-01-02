Kırklareli\'de 26 Bin 373 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, geçen yıl yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Ekici, Valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında, Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını ifade eden Ekici, düzensiz göçle kararlı ve güçlü bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Sınıra giden tüm yollarda kontrol noktaları oluşturulduğunu anlatan Ekici, "63 noktada yürütülen kontrollerle düzensiz göç konusunu şehrimizin gündeminden çıkarmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde gezebilmesi için düzensiz göçmenleri şehrimize sokmuyor, yakaladıklarımızı ülkelerine geri gönderiyoruz. Geçen yıl 26 bin 373 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl göçmen kaçakçılığına yönelik 386 operasyonda 500 şüpheli gözaltına alınmış, 177 zanlı tutuklanmıştır." diye konuştu.

Ekici, 2021 yılında 2 bin 757, 2022 yılında 9 bin 596, 2023 yılında ise 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Hasta nakil ambulansı ile göçmen kaçakçılığı yapan kişiyi yakaladık. Kamu araçları ile göçmen kaçakçılığı yapan kişiyi yakaladık. Kamuda kiralık olarak çalışan üzerinde etiket olan ve hizmet ettiği kamuya ait işaretler olan araçlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığını gördük ve yakaladık. Çakar sistemi kullanan araç yakaladık. Hatta VIP çalışan motosiklet yakaladık. Motosiklet sürücüsü bir göçmeni motosiklet ile sınıra götürürken yakaladık."

Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin geçen yıl yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.