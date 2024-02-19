Kırklareli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

19.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yapılan denetimlerde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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