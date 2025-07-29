Kırklareli\'de Aile Yılı Ziyaretleri

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Müftüsü Yusuf Eviş ile iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turan, ziyaretlerin süreceğini sözlerine ekledi.