Kırklareli'de Başhekim Saltık, Rektör Ak ile sağlık iş birliğini görüştü

Kırklareli'de Başhekim Saltık, Rektör Ak ile sağlık iş birliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saltık, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyarette bulundu. Ziyarette hastane ile üniversite arasındaki iş birliği ve sağlıkta ortak çalışmalar konuşuldu; Ak, Saltık'a başarılar diledi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saltık, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, hastane ile üniversite arasındaki mevcut iş birliği ve sağlık alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Ak, Tıp Fakültesi öğretim üyesi de olan Saltık'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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