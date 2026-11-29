Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ziyaretçileri bölgeye çekti.

Kentte Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı çevresinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 6 santimetreye ulaştığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda, Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'dan bölgeye gelen Orhan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde kar yağdığını duyunca yola çıktıklarını söyledi.

Bölgede güzel bir yağış olduğunu ifade eden Aktaş, "Boşuna Uludağ'a gitmesinler. Gelsinler köy kahvehanesinde odun ateşinde çay içsinler. Kar topu oynasınlar" dedi.

Kar görmek için yaklaşık 300 kilometre yol katettiklerini anlatan Aktaş, temiz havada kar topu oynadıklarını kaydetti.

Bahadır Yoldaş ise kar görmek için İstanbul'dan geldiklerini ve keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, herkesi bölgeye davet etti.