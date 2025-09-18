Kırklareli'de Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'de Gelişmeler

Kırklareli\'de Gelişmeler
18.09.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Yusuf Eskitürk'e ziyaretler, çevre denetimleri ve üniversite açılışı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'e ziyaretler sürüyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile Pehlivanköy Kaymakamı Emre Yıldız Eskitürk'ü makamında ziyaret etti.

Eskitürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin huzur ve refahı için sorumluluk alanlarında tüm jandarma personelinin özveriyle çalıştığını belirtti.

Çevreyi kirlettiği iddiasıyla 3 kişiye ceza uygulandı

Lüleburgaz'da boş araziye atık bıraktığı iddiasıyla 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir kişinin Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'nde boş bir araziye kamyonetle çeşitli atıklar döktüğü, iki kişinin de Umurca köprüsü yakınlarında araziye içecek kutusu attığını tespit etti.

Çevre kirliliğine neden olduğu iddiasıyla 3 kişiye, toplamda 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesinde akademik yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, fakülte binasında düzenlenen törende 2025-2026 eğitim, öğretim yılı güz döneminin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim ve öğretim yılının heyecanla başladığını ifade eden Ak, üniversitelerinin hızla büyüyerek, gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilk ders İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yavuz tarafından verildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni şantiye alanında incelemede bulundu.

Vali Mustafa Yaman Spor Tesisleri yanında bulunan alanı gezen Bulut, yetkililerden bilgi aldı.

Bulut, kentin geleceği için her yatırımın titizlikle planlandığını belirtti.

Bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Bulut, yeni şantiye alanının en kısa sürede faaliyete geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Derya Bulut, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Jandarma, Politika, Güvenlik, Belediye, Eğitim, Güncel, Albay, Çevre, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.