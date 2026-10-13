Kırklareli'de iki gün sürecek fırtınada rüzgar yer yer 80 km/saate ulaşacak - Son Dakika
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Kırklareli'de iki gün sürecek fırtınada rüzgar yer yer 80 km/saate ulaşacak

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Kırklareli Valiliği, kent genelinde 14 Ekim 06.00'dan 15 Ekim 18.00'e kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Fırtınanın kuzeyli yönlerden 50-70, yer yer 80 km/saat hızla esmesi, ulaşımda aksamalar ile çatı uçması ve ağaç devrilmesine yol açması bekleniyor.

Kırklareli Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren Kırklareli ile çevre illerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtınanın 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e kadar süreceği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli'de iki gün sürecek fırtınada rüzgar yer yer 80 km/saate ulaşacak - Son Dakika
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