Kırklareli\'de İl Emniyet Müdürü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanını Ziyaret Etti

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Çamuroğlu'na bilgi verdi.

İstihdamın artırılması ve ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını

ifade eden Ilık, kentin artık geliştiğini kaydetti.

Çamuroğlu da çalışmalarından dolayı Ilık'a teşekkür etti.

Hububat ekim alanları kontrol edildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hububat ekim alanlarını kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personelin bitki gelişimleri kontrol edip üreticilere bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, buğday ekili alanların genel durumunun iyi olduğu bildirildi.