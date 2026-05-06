Kırklareli'de Jeotermal Tarım Araştırıldı

06.05.2026 14:11
Kırklareli İl Genel Meclisi, jeotermal tarım üretimini inceleyerek raporunu kabul etti.

Kırklareli İl Genel Meclisi, tarımsal faaliyetler kapsamında jeotermal ile örtü altı tarımsal üretimi araştırdı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, Kırklareli'nin tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporuna göre, Kırklareli'nde jeotermal ile tarımsal üretim yapan bir firma tespit edildi.

Kentte 316 dekar alanda örtü altı üretimi yapıldığı belirtilen raporda, bunun 54 dekarlık kısmının jeotermal kaynaklı sera olduğu kaydedildi.

Söz konusu serada yılın her döneminde üretimin yapılabildiği görüşüne yer verilen raporda, serada yapılan incelemede teknolojik yöntemler adı altında sulama, gübreleme, ilaçlama, ambalajlama ve paketleme ile ısıtma sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, meclis üyesi Yeşim Girgin'in Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyeliğinden istifası üzerine asil ve yedek üye seçimi yapıldı.

Meclis üyesi Osman Maldır asil üyeliğe, Sezgin Aran ise yedek üyeliğe seçildi.

Kaynak: AA

