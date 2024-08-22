Kırklareli'de Kitap Şenliği ve Futbol Transfer Çalışmaları - Son Dakika
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Kırklareli'de Kitap Şenliği ve Futbol Transfer Çalışmaları

Kırklareli'nde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen Kitap Şenliği'nde çocuklara kitaplar dağıtıldı. Aynı zamanda Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları sürüyor.

22.08.2024 15:17
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Kırklareli'nde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Kitap Şenliği" düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ahmet Cevdet Paşa Camisinde düzenlenen programda çocuklara kitaplar dağıtıldı.

Çocuklar etkinlikte 30 dakika kitap okudu. Ardından çocuklar geleneksel oyunlar oynadı.

Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı.

Kulüpte transfer çalışmaları sürüyor.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi toplantısı

Kırklareli'nde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Özefsun, bir insanın yaşamını idame ettirebilmesi için bir mesleğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle meslek seçiminin önemine değinen Özefsun, "Meslek seçimi iyi düşünülüp gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra alınması gereken en mühim kararlardan biridir. Çünkü bu seçim insan hayatındaki pek çok şeyi etkilemektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Kitap Şenliği ve Futbol Transfer Çalışmaları - Son Dakika

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