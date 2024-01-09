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Kırklareli'de Motosiklet ile Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırklareli'de Motosiklet ile Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası

Kırklareli'de motosiklet ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada suçlamaları kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Ancak mahkeme, sanığı cezalandırmaya karar verdi.

Kırklareli\'de Motosiklet ile Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığa Hapis Cezası
09.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 16:04
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Kırklareli'nde motosiklet ile "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık E.E. ile avukatı katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Mütalaada, E.E'nin maddi menfaat temin etmek amacıyla "göçmen kaçakçılığı" yapmak suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık ise savunmasında, işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmenden para almadığını iddia eden E.E, beraatini istedi.

Sanık E.E, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 16 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3 Eylül 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan motosikletteki sürücü E.E. ile düzensiz göçmen kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Düzensiz göçmen polisteki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, E.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanık davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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