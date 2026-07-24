Kırklareli'de Önemli Ziyaretler - Son Dakika
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Kırklareli'de Önemli Ziyaretler

24.07.2026 09:46
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Başkan Derya Bulut, Milletvekili Sarıçam’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Sarıçam'a bilgi verdi.

Şehre hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerlediklerini belirten Bulut, projelerin takipçisi olduklarını aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıçam ise Belediye Başkanı Bulut'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kumaş, ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Kumaş, daha sonra personelle bir araya geldi.

Ziyarette, kurum tarafından yürütülen çalışmalar, sosyal hizmet faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kumaş, personele çalışmalarında başarı diledi.

Ari işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ari işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında, Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum yöneticileri ile ari işletme yetkilileri katıldı.

Toplantıda, hayvancılık sektöründeki gelişmeler, ari işletmelerin durumu, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ve ilgili mevzuat konuları ele alınarak katılımcılar bilgilendirildi.

Çerezlik kabak çeşitleri demonstrasyon alanı incelendi

Lüleburgaz ilçesinde çerezlik kabak çeşitleri demonstrasyon alanında incelemelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Eskitaşlı köyünde kurulan demonstrasyon alanını ziyaret etti.

Ziyarette, yürütülen tarımsal faaliyetler, kabak çeşitlerinin gelişim süreçleri ve verimlilik artışına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Önemli Ziyaretler - Son Dakika

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